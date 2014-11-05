Військовий експерт пояснив, для чого в "ДНР" і "ЛНР" оголошували "тотальну мобілізацію"

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Крім того, як заявив експерт, продовжується нарощування угрупувань противника в районах н.п.Первомайск, Стаханов, Донецьк, Волноваха, Гранітне, Новоазовськ.

Читайте такожБойовики на Донбасі оголосили про створення "регулярної армії" та про "тотальну мобілізацію населення"Доукомплектування об'єднаних ударних тактичних груп здійснюється за рахунок «замаскованих» під місцевих бойовиків російських військовослужбовців, які прибувають із РФ.

Нагадаємо, за даними Тимчука, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцеве та Донецька.