Російські солдати переодягаються у форму бойовиків "ДНР" - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

За його словами, за останню добу прибуло близько 15 критих вантажівок з озброєнням і боєприпасами і до 100 осіб особового складу. Місцевим бойовикам передано наказ російського командування ні за жодних умов не вступати в контакт з військовослужбовцями, що прибувають з РФ.

Одночасно, зазначив Тимчук, російським військовим, що перебувають у Донбасі, доведено наказ про заборону розголошування «інформації про переміщення військових підрозділів». Заборонено називати номери частин, їх назви, склад, постійне місце дислокації, типи і види військової техніки, що перебуває на озброєнні.

Читайте такожЗавтра військові України та Росії спробують домовитись щодо аеропорту в Донецьку – ОБСЄТакож російським військовослужбовцям наказано вступати в контакти з місцевими бойовиками і жителями виключно у разі крайньої необхідності.