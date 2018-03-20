У Миколаєві активісти вимагали відставки голови ОДА Савченка через самогубство Волошина (відео)

На мітингу за відставку Савченка зібралося близько сотні городян.

Сьогодні у Миколаєві під будівлею обласної державної адміністрації відбувся мітинг, учасники якого вимагали відставки губернатора Олексія Савченка та неупередженого розслідування справи про загибель в.о. керівника КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, на мітинг зібралося близько сотні городян та представників проукраїнських громадських організацій, які за допомогою соцмереж домовилися вийти на акцію протесту.

Учасники заходу тримали в руках плакати із перекресленим зображенням губернатора Миколаївщини та написом «Відставка Савченка». Подібними листівками активісти обклеїли вхідні двері будівлі ОДА.

Також мітингувальники, що звинувачують керівництво Миколаївщини у доведені колишнього бойового льотчика та учасника АТО до самогубства, збирали підписи під зверненням до Президента України Петра Порошенка із проханням звільнити Савченка з посади голови Миколаївської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня герой АТО, льотчик, в.о. керівника аеропорту «Миколаїв» Владислав Волошин скоїв самогубство у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолету. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».