Поліція через інформацію у ЗМІ відкрила справу щодо доведення до самогубства героя АТО Волошина

Речник Національної поліції України Ярослав Тракало уточнив, що це додаткова кваліфікація у справі.

Слідчі, які розслідують справу про загибель в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, відкрили кримінальне провадження щодо доведення до самогубства.

Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття кримінального провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України – «Доведення до самогубства», - сказав він.

Тракало додав, що таке рішення ухвалено через наявну у ЗМІ інформацію.

Також він уточнив, що це додаткова кваліфікація у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, герой АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

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За свідченнями родичів, Волошин останнім часом був у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), як того вимагає процедура у подібних випадках. Водночас у поліції не виключили перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про "махінації" при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

Слідчі розглядають п'ять версій у цій справі: самогубство у стані душевного хвилювання; самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в.о. директора; самогубство через відносини в родині; самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у Збройних силах України; нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

20 березня народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» закликали генерального прокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти під особистий контроль розслідування загибелі Волошина.

Сьогодні у Києві понад 80 активістів націоналістичних партій та об'єднань вимагали від президента України Петра Порошенка звільнити Савченка у зв'язку із загибеллю Волошина.