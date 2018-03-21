Поліція через інформацію у ЗМІ відкрила справу щодо доведення до самогубства героя АТО Волошина

20:25, 21 березня 2018
Суспільство
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Волошин під час отримання нагороди / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття кримінального провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України – «Доведення до самогубства», - сказав він.

Тракало додав, що таке рішення ухвалено через наявну у ЗМІ інформацію.

Також він уточнив, що це додаткова кваліфікація у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, герой АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

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За свідченнями родичів, Волошин останнім часом був у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), як того вимагає процедура у подібних випадках. Водночас у поліції не виключили перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про "махінації" при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

Слідчі розглядають п'ять версій у цій справі: самогубство у стані душевного хвилювання; самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в.о. директора; самогубство через відносини в родині; самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у Збройних силах України; нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

20 березня народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» закликали генерального прокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти під особистий контроль розслідування загибелі Волошина.

Сьогодні у Києві понад 80 активістів націоналістичних партій та об'єднань вимагали від президента України Петра Порошенка звільнити Савченка у зв'язку із загибеллю Волошина.

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Теги: #Національна поліція України#Владислав Волошин