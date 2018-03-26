Прокуратура проситиме суд взяти під варту "тітушку" Крисіна

Очікувалося, що прокурор заявить це клопотання сьогодні, однак, через скаргу адвокатів на дії слідчого та перерву в судовому засіданні, воно не було подано.

На наступному підготовчому засіданні Дарницького районного суду міста Києва у справі "тітушки" Юрія Крисіна прокурор Олексій Донський має намір подати клопотання про обрання обвинувачуваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам по завершенню сьогоднішнього судового засідання.

Очікувалося, що прокурор заявить це клопотання сьогодні, однак, через скаргу адвокатів на дії слідчого та перерву в судовому засіданні, воно не було подано.

Разом з тим, одна з адвокатів потерпілих Євгенія Закревська вважає, що скарга адвокатів підсудного навряд чи буде задоволена судом і вважає, що подання такої скарги — це затягування часу захистом Крисіна для того, щоб сьогодні суд не розглянув запобіжний захід і в цілому не завершив підготовче засідання.

Читайте такожСуд постановив виділити "тітушці" Крисіну охорону

Кореспонденту УНІАН вона пояснила, що у своїй скарзі захист Крисіна плутає поняття ознайомлення з матеріалами справи та відкриття матеріалів справи. Вона наголосила, що у скарзі адвокати Крисіна самі собі суперечать. Вони визнали, що матеріали справи для Крисіна були відкриті у законний спосіб, а те, що він не ознайомився з матеріалами відкритої йому справи, то це, стверджує вона, право обвинувачуваного ознайомитись чи ні, а не обов’язок. З цих підстав вона вважає, що скарга не має бути задоволена судом.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Крисін не прийшов на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням його та Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей, серед потерпілих – вбитий журналіст В’ячеслав Веремій. Адвокат заявив, що Крисін боїться за своє життя.

Як повідомила суддя Любов Леонтюк, 14 березня від Крисіна до суду надійшли три клопотання.

У першому клопотанні йшлося про розгляд справи на закритих засіданнях. Крисін обгрунтував своє прохання тим, що йому погрожують невідомі молодики, які облили його зеленкою у лікарні, також приїжджали до нього додому з погрозами.

Ще в одному клопотанні Крисін попросив суд виділити йому охорону.

У третьому клопотанні Крисін просить суд дозволити йому брати участь у засіданнях через відеоконференцзв’язок, оскільки йому погрожують активісти громадських організацій, зокрема, «Автомайдану», С14 та «Національні дружини».

Довідка УНІАН. Крисін та Чемес обвинувачуються за трьома епізодами кримінального провадження.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві.

Також за даним епізодом Крисіну та Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.