Активісти принесли "тітушці" Крисіну в лікарню отруту, а священик облив його зеленкою (фото, відео)

Громадські активісти виявили Крисіна, щодо якого 1 березня розглядатиметься апеляційна скарга на умовний вирок, в дитячій палаті Інституту серця.

«Тітушка» Юрій Крисін, який добивав битою пораненого журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія 18 лютого 2014 року, і який нещодавно отримав за це умовний термін, сховався напередодні суду у дитячому відділенні Інституту серця.

Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook.

Кутєпов розмістив відео, на якому громадські активісти прийшли «провідати» Крисіна. На відео видно, що Крисін дійсно лежить на ліжку у дитячому відділенні лікарні. Активісти поцікавилися, чому він, на їхню думку, ховається від суду та «полікували» його, обливши зеленкою.

Сам Крисін почав обурюватися і заявив, що від суду не ховається, а лише проходить обстеження. Проте він не зміг пояснити, чому у дитячому відділенні.

За інформацією ТСН, активісти принесли "тітушці" отруту й мандарини. Крисін попросив, щоб залишився лише священик, який якраз і облив його зеленкою, щоб розповісти йому про участь в Антимайдані.

Читайте такожСуд засекретив текст вироку Крисіну у справі про вбивство ВереміяЯк відомо, 1 березня в Апеляційному суді Києва має розглядатися апеляційна скарга на вирок Шевченківського райсуду у справі Крисіна.

У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.