Держприкордонслужба посилила правила в'їзду і виїзду з зони АТО

Як повідомляє Державна прикордонна служба, таким документом може бути паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний чи службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України. При наявності дітей обов'язково мати при собі свідоцтво про народження дитини.

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Іноземні громадяни та особи без громадянства в'їжджають і виїжджають із зони АТО через контрольні пункти в'їзду-виїзду за документами для в'їзду та виїзду з України, визначеними ст. 15 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Іноземці та особи без громадянства, які слідують в окремі райони Донецької і Луганської областей, направляються в фільтраційні пункти для з'ясування мети перебування цих осіб у цій зоні АТО при наявності паспорта; відповідної візи або посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні.