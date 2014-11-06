Через бої на Донбасі зруйновано 5 природних заповідників

У Донецькій та Луганській області в результаті бойових дій практично зруйновано території природних заповідників «Провальський степ», «Станично-Луганське», «Крейдяна флора», великої частини Національного природного парку «Святі гори», регіонального ландшафтного парку «Донецький кряж».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного екологічного центру України.

«Експерти МБО «Екологія-Право-Людина» та ГО «Бюро екологічних розслідувань», які здійснюють дослідження екологічних наслідків війни на сході України, переконані, що екологічні наслідки сьогоднішніх подій на сході України стануть проблемами виживання майбутніх поколінь», - йдеться у повідомленні.

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«На превеликий жаль, у дні війни Україна практично не приділяє уваги питанням охорони довкілля. Натомість саме екологічні наслідки стануть найбільш тривалими у часі та потребуватимуть найбільших зусиль для їхньої ліквідації у майбутньому, – заявила виконавчий директор МБО «Екологія-Право-Людина» Олена Кравченко. – Під час міжнародного симпозіуму "Права людини та довкілля в новій Україні: на честь професора Світлани Кравченко", що відбувся 21 вересня у Львові, юристи з 13 країн закликали юристів-екологів з усього світу зробити все можливе, щоб зупинити російську агресію в Україні».

«Ми розуміємо, що в деяких країнах, включаючи Росію, в умовах обмеження свободи слова та прав людини юристи-екологи, які виступають проти такої агресії, зазнають великих ризиків. Проте ми сподіваємось на солідарність з юристами-екологами в цьому регіоні і в усьому світі у справі утвердження ідей миру та взаємної поваги», – йдеться у заяві екологів.

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«Шкоду довкіллю територій, які опинились в зоні військових дій, а також транскордонний вплив, ще слід оцінити. Але вже зараз очевидно, що перебільшені амбіції російського керівництва несуть загрозу для біорізноманіття екомереж, водних ресурсів, та сталого розвитку загалом. Затоплення шахт, обстріли хімічних підприємств, що спричиняє викиди хімічних речовин, та загострення санітарно-епідеміологічної ситуації створюють реальну загрозу екологічної катастрофи», - зазначають експерти.

Дослідження показали, що під час військових дій на Донбасі широкого поширення набули кілька груп ризиків, серед яких передусім, мають значення забруднення земель і водних ресурсів, збільшення рівня захворюваності, знеліснення, опустелювання, руйнування ландшафтів.

«Важливо згадати й наслідки, пов’язані з тимчасовою втратою державою контролю над порушеннями і технологічними процесами: затоплення шахт та вихід шахтних вод на поверхню, хімічне та радіаційне забруднення водних горизонтів, поширення патогенних мікроорганізмів, руйнування місць зберігання небезпечних речовин», - заявляють екологи.