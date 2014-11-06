За добу в зоні АТО поранено 9 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ніхто з наших військових не загинув, 9 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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