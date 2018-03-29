Пранкер Вольнов: "українцям вистачило побитих студентів", а росіяни "утруться, проковтнуть і на роботу підуть"

Український пранкер, відомий в Інтернеті як Євген Вольнов, прокоментував порушення проти нього кримінальної справи в РФ.

Український пранкер Євген Вольнов, який повідомив про сотні загиблих при пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерові, порадив главі Чечні Рамзану Кадирову знайти хорошу пожежну сигналізацію для Кемерово.

На запитання "Обозревателя", чи не побоюється він "кадирівського" полювання, пранкер відповів: "Я затролив цілу Росію, чим РФ може мене налякати?"

Вольнов також прокоментував відкриття в Росії кримінальної справи і подачу його у міжнародний розшук.

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"Росія така країна, в якій вони подають в розшук людей за дивним принципом. Згадайте, той самий Яценюк в Чечні. Тому, як і закони РФ, так і цю справу, порушену СК РФ, я верчу на осі", – заявляє пранкер, додавши, що й далі буде стежити за ситуацією в Кемерові.

За його словами, зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли в Росії спалили майже 100 осіб, а вони "утруться, проковтнуть і на роботу підуть, бо там кредити на Ford Focus, і взагалі мені ніколи".

Пранкер порівняв побиття студентів на Майдані в 2013 році і пожежу в ТРЦ, назвавши росіян "нацією терпил".

"По-моєму, українцям вистачило побитих студентів, щоб вийти за рамки ось цього страху. Чомусь росіянам 80 вбитих, спалених корупцією людей, недостатньо для того, щоб взяти в свої руки? Ми що, на націю терпил чи що дивимося? Виходить так", – зазначив Вольнов.