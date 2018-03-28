СК РФ порушив справу проти українського пранкера після звинувачень у чутках щодо 300 жертв в Кемерові

За версією російських слідчих, пранкер поширював неправдиві відомості про кількості загиблих при пожежі в Кемерові.

Проти українського пранкера, відомого в Інтернеті як «Євген Вольнов», Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«За результатами проведеної перевірки слідчими Слідчого комітету РФ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі), у відношенні громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі Інтернет як «Євген Вольнов», – йдеться в повідомленні.

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За версією російських слідчих, Кувіков публічно, з використанням мережі Інтернет та засобів масової інформації, поширював неправдиві відомості про кількість загиблих при пожежі в Кемерові, «вводячи в оману родичів загиблих і постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію».

«Слідство має намір клопотати перед судом про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту заочно. Найближчим часом він буде оголошений у розшук», – заявили в СК РФ.

Раніше в слідчому комітеті Росії заявляли, що український пранкер Євген Вольнов поширив інформацію про 300 загиблих під час пожежі в Кемерові.

"Мова йде про телефонні дзвінки в медичні установи та державні органи особи, відомого в мережі Інтернет як пранкер Євген Вольнов. Він поширював неправдиву інформацію, вводив в оману родичів загиблих та постраждалих", - говорилося в повідомленні відомства.