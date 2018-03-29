У Чечні заявили про готовність Кадирова "дуже філігранно" зловити українського пранкера

СК РФ сьогодні порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера, якого звинувачують у поширенні неправдивої інформації про кількість жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня».

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров готовий надати допомогу в пошуку пранкера Євгена Вольнова, якщо перед ним поставлять таку задачу.

Як розповів радіостанції «Говорить Москва» міністр Чечні у справах національностей, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Джамбулат Умаров, влада регіону вважає, що у правоохоронних органів Росії достатньо можливостей для того, щоб знайти і притягнути до відповідальності українського пранкера, але у випадку, якщо завдання з пошуку Вольнова буде поставлене перед Кадировим, він готовий його виконати. При цьому чиновник зазначив, що таких планів у глави Чечні поки немає.

«Ми ж з вами не ковбої, за когось оголошувати нагороду. Все в рамках закону. Навіщо Рамзану Кадирову щось планувати, коли в Російській Федерації є маса відповідних компетентних органів, які повинні займатися залученням до суду, затриманням і так далі. Якщо буде така державна задача поставлена в межах компетенції, то, повірте мені, Рамзан Ахматович її виконає дуже філігранно і вороги Росії будуть покарані», – заявив Умаров.

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Він пояснив, що пранкери, що поширюють неправдиву інформацію про трагедію в Кемерові, повинні бути покарані максимально суворо.

«Рамзан Ахматович чітко у себе написав, що покарання має бути суворим. Мені здається, не можна сперечатися про те, яким має бути покарання мерзотникові, який взбаламутив народ і баламутить досі. Бо у цієї людини немає нічого святого. Все наше законодавство має конкретно звернути увагу на пранкерів, які роблять ці вкидання. Адже найгірші наслідки. Цими людьми конкретно потрібно займатися. І з законодавчої точки зору і з усіх інших точок зору. Щоб ніхто не міг безкарно розігрувати людей, коли мова йде про горе, коли мова йде про можливий соціальний вибух. Це антидержавна діяльність, а не просто блюзнірська витівка», – сказав міністр Чечні.

Раніше Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі написав, що на тлі жалоби «спроби тиражувати брехню про кількість жертв блюзнірські і нелюдські». Глава Чечні зажадав суворо карати за подібні діяння.

СК РФ порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера, якого звинувачують у поширенні неправдивої інформації про кількість жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня». За даними слідства, Микита Кувіков, відомий в Інтернеті як Євген Вольнов, «поширював неправдиві відомості про кількість жертв пожежі в Кемерові, вводячи в оману родичів загиблих та постраждалих».

Влада РФ оголосила його у розшук.

В результаті пожежі в торгово-розважальному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові загинули 64 людини.