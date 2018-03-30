На польському кордоні загинув українець (фото)
13:52, 30 березня 2018Суспільство
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Чоловік не озирнувся й потрапив під колеса автомобіля Skoda.
Чоловік загинув унаслідок ДТП / фото nowiny24.pl
У черзі біля пункту пропуску "Медика" на польсько-українському кордоні загинув 63-річний громадянин України.
Інцидент стався 29 березня близько 11:30, передає місцевий сайт новин Nowiny24.pl.
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"За попередніми висновками, водій вантажівки-громадянин України, стоячи у черзі, вирішив вийти з кабіни. При цьому він не озирнувся й потрапив під колеса автомобіля Skoda. За кермом авто був 22-річний громадянин України", - йдеться у повідомленні.
Поліція повідомляє, що внаслідок отриманих травм чоловік помер. Водій автомобіля Skoda був тверезий, як свідчить експертиза.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у Польщі в результаті зіткнення легкового автомобіля з потягом загинуло четверо громадян України.
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