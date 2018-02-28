У Польщі при зіткненні авто з потягом загинули четверо українців (фото, відео)

Консул у Кракові спільно з почесним консулом в Ополє вживають заходів для встановлення осіб загиблих та надання сприяння в транспортуванні тіл загиблих в Україну.

У Польщі в результаті зіткнення легкового автомобіля з потягом загинуло четверо громадян України. Читайте такожУ Львові водій насмерть збив дитину і втік Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. "За інформацією головної комендатури поліції міста Ополє, загиблі 27 лютого 2018 року під час зіткнення легкового автомобіля з потягом були громадянами України. Консул у Кракові спільно з Почесним консулом в Ополє вживають заходів з метою встановлення осіб загиблих та надання сприяння у транспортуванні їхніх тіл до України", - зазначив дипломат. Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулося смертельна ДТП: пішохід вибіг на дорогу з 8 смугами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter