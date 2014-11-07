ОБСЄ: обстріл школи в Донецьку вівся зі зброї калібром 120 і 122 мм

Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ. У повідомленні говориться, що спостерігачі місії 6-7 листопада відвідали місце інциденту, де виявили 10 воронок після артилерійського обстрілу.

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На місці обстрілу місія обстежила футбольне поле і суміжну інфраструктуру в східній частині школи, де зафіксувала пошкодження від осколків. "Спеціальна моніторингова місія бачила людські останки, розкидані по полю, у тому числі частини кісток і внутрішніх органів. Також можна було бачити закривавлений одяг, який очевидно був розірваний від осколків", - сказано в повідомленні.

Поспілкувавшись зі свідками події, місія ОБСЄ з'ясувала у чоловіка, який ремонтував школу під час обстрілу, що він стався в 15:30, і чоловік "нарахував 8 вибухів". За його інформацією, перші 2 вибухи сталися в швидкій послідовності, а "решта 6 відбулися протягом 5 хвилин після перших двох".

Разом з тим, люди, які живуть поблизу, повідомили спостерігачам ОБСЄ, що після обстрілу були й інші жертви в цьому районі. Також місія бачила одну жінку, у якої були ушкодження ніг після обстрілу.

Місія зафіксувала, що всі воронки мали довжину близько метра в діаметрі, але глибина воронок відрізнялася. "Аналіз спеціальної моніторингової місії вказує, що щонайменше 4 воронки були зроблені 120 мм мінометними мінами і 2 інші стали результатом застосування 122 мм артилерійських снарядів", - наголошується в повідомленні.

За оцінками місії ОБСЄ, вогонь вівся з території, розташованої на північний захід від футбольного поля.