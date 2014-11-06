СБУ завела кримінальну справу за фактом загибелі дітей при обстрілі школи в Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

У свою чергу, речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook повідомила, що «слідчі Головного слідчого управління СБ України порушили кримінальне провадження за фактом артилерійського обстрілу стадіону загальноосвітньої школи № 63 у Донецьку, у результаті якого загинуло двоє та поранено четверо людей». За її словами, кримінальне провадження відкрито за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Донецька міська рада заявила про загибель двох і поранення трьох підлітків унаслідок влучення снаряда на спортивний майданчик школи № 63.

Речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що обстріл школи вівся з Макіївки, яка контролюється бойовиками. Він написав у Twitter: «Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, було випущено з Макіївки, контрольованої терористами».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що перевіряє інформацію про обстріл школи в Донецьку.

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії за фактом артилерійського обстрілу школи в Донецьку порушило кримінальну справу за п.п. «а», «в», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 КК РФ (вбивство, скоєне при обтяжливих обставинах; застосування заборонених засобів і методів ведення війни). За словами керівника ГСУ СК РФ Володимира Маркіна, «за версією слідства, 5 листопада близько 17-ї години військовослужбовці Збройних сил України і Національної гвардії за вказівкою вищих командирів і посадовців Міністерства оборони України, ЗСУ і Нацгвардії провели прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння школи № 63, розташованої по вулиці Степаненка в Донецьку. В результаті загинули двоє неповнолітніх і ще трьом місцевим жителям завдано шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості». «Як вважає слідство, вищезгадані посадовці здійснювали артилерійський обстріл з метою знищення національної групи російськомовного населення, що проживає на території самопроголошеної «Донецької народної республіки». При цьому були порушені положення ряду міжнародних конвенцій, зокрема Конвенції про права дитини, а також Протоколу про припинення застосування зброї на південному сході України і меморандуму до нього, підписаних в Мінську у вересні», - заявив Маркін.