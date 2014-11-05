В інтернеті з'явилися фото поранених під час обстрілу школи в Донецьку
В інтернеті з'явилися фотографії школи №63 в Донецьку, на спортмайданчик якої влучив снаряд.
В результаті цього вибуху загинули двоє дітей, ще четверо отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані.
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На своїй сторінці у соцмережі директор з комунікацій "СКМ" Наталя Ємченко опублікувала фотографії цієї школи.
Пізніше у соцмережі голова Київської районної адміністрації Донецька Іван Приходько розмістив фотографії поранених підлітків і знищеного під час обстрілу українського паспорта разом з іконою. "Всі у віці від 11 до 21 року", - написав він.
Крім цього, як повідомляє у соцмережі журналіст AFP Ганна Цуканова, обстріл району продовжується.
Як повідомляв УНІАН,сьогодні вденьу Донецьку під обстріл потрапила школа №63, яка знаходиться недалеко від аеропорту, в результаті чого загинули восьмикласник і 18-річний підліток - випускник цієї школи. Поранення отримали 4 людини: трьом по 17 років і одному 21 рік.