В інтернеті з'явилися фото поранених під час обстрілу школи в Донецьку

В результаті цього вибуху загинули двоє дітей, ще четверо отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані.

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На своїй сторінці у соцмережі директор з комунікацій "СКМ" Наталя Ємченко опублікувала фотографії цієї школи.

Пізніше у соцмережі голова Київської районної адміністрації Донецька Іван Приходько розмістив фотографії поранених підлітків і знищеного під час обстрілу українського паспорта разом з іконою. "Всі у віці від 11 до 21 року", - написав він.

Крім цього, як повідомляє у соцмережі журналіст AFP Ганна Цуканова, обстріл району продовжується.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні вденьу Донецьку під обстріл потрапила школа №63, яка знаходиться недалеко від аеропорту, в результаті чого загинули восьмикласник і 18-річний підліток - випускник цієї школи. Поранення отримали 4 людини: трьом по 17 років і одному 21 рік.