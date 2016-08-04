В Україні вперше відзначають День Національної поліції
4 серпня - день підписання президентом закону "Про Національну поліцію".
Президент Петро Порошенко 10 грудня 2015 року підписав указ про святкування Дня Національної поліції.
Читайте такожПорошенко підписав закон про соцзахист членів сімей учасників АТО
"Починаючи з 2016 року, це свято буде відзначатися 4 серпня — у день підписання Президентом Закону України "Про Національну поліцію". При цьому, День міліції більше в Україні відзначатися не буде", - йдеться у тексті указу.
"Наша поліція – символ незворотних змін в Україні! Зі святом вас, правоохоронці!" – привітав поліцейських президент Петро Порошенко.
"Вітаю українських поліцейських з Днем Національної поліції України! Ви завжди на сторожі справедливості і безпеки українських громадян. Сьогодні Національна поліція функціонує вже більш ніж у 32 містах і я вважаю, що це безумовний успіх на шляху до знищення старої та корумпованої системи", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.