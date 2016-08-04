В Україні вперше відзначають День Національної поліції

Президент Петро Порошенко 10 грудня 2015 року підписав указ про святкування Дня Національної поліції.

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"Починаючи з 2016 року, це свято буде відзначатися 4 серпня — у день підписання Президентом Закону України "Про Національну поліцію". При цьому, День міліції більше в Україні відзначатися не буде", - йдеться у тексті указу.

"Наша поліція – символ незворотних змін в Україні! Зі святом вас, правоохоронці!" – привітав поліцейських президент Петро Порошенко.

"Вітаю українських поліцейських з Днем Національної поліції України! Ви завжди на сторожі справедливості і безпеки українських громадян. Сьогодні Національна поліція функціонує вже більш ніж у 32 містах і я вважаю, що це безумовний успіх на шляху до знищення старої та корумпованої системи", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.