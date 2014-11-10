Туреччина направить в Крим неофіційну делегацію для оцінки умов життя населення

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.

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Він підкреслив, що Туреччина на рівні всіх міжнародних організацій постійно відстоює позицію невизнання анексії Криму Росією.

За його словами, Туреччина постійно підтримує контакти з українською стороною щодо того, що саме вона може зробити для надання допомоги кримським татарам, а також іншому населенню Криму. Як сказав міністр, розглядається питання залучення Турецького агентства з питань розвитку та управління в релігійних справах до надання такої допомоги.

"Також у порядку денному питання направлення неофіційної делегації в Крим для того, щоб на місці оцінити, як живе місцеве населення", - сказав Мевлют Чавушоглу.