Турецькі судна в Крим не заходять – посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель.

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Зокрема, коментуючи повідомлення, що з'явилися, про те, що повітряні та морські судна Туреччини порушують режим руху на тимчасово окупованій території АР Крим і заходять в територіальні води півострова і перетинають його повітряний простір, посол запевнив: «Туреччина діятиме в рамках міжнародних законів і не підтримає жодних дій, порушуючи територіальну цілісність України».

«Я бачив у пресі ці повідомлення про турецькі судна, але знаю, що вони потім прямували до Одеси чи до Росії. Були випадки, коли змінювався власник судна: спочатку воно було турецьким, а потім у нього з'явився український або російський власник. Такі випадки були, але турецькі судна до Криму не заходять", - сказав посол.

Він наголосив, що позиція Туреччини однозначна: Крим є українською територією.

«Ми неодноразово заявляли про це на міжнародних платформах", - сказав посол.

При цьому він відзначив, що Туреччина має тривалі та плідні зв'язки з кримськотатарським народом і уважно стежить за долею кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація в березні, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму було проведено неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки. 18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

У нещодавно опублікованій доповіді ООН щодо ситуації про дотримання прав людини в Україні відзначається, що в Криму продовжує погіршуватися ситуація з дотриманням прав людини. Особливий тиск чиниться на представників кримськотатарського народу. Управління з прав людини ООН рекомендувало окупаційній кримській владі та владі Росії припинити чинити тиск і залякування кримських татар, гарантувати основні права всім жителям півострова.