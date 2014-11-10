Глава МЗС Туреччини прибув з візитом в Україну (фото)

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Читайте такожБізнес Туреччини готовий вкласти в Україну мільярди, але за певних умов

Під час візиту турецький міністр візьме участь у засіданні III Групи стратегічного планування України і Туреччини.

Під час спілкування з журналістами Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина всіляко підтримує цілісність України, і вважає псевдовибори, влаштовані бойовиками, посяганням на конституційний лад країни.