Глава МЗС Туреччини прибув з візитом в Україну (фото)

11:45, 10 листопада 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу прибув до Києва з робочим візитом.

Павел Климкин встречает своего турецкого коллегу / фото Твиттер @MFA_Ukraine

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

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Під час візиту турецький міністр візьме участь у засіданні III Групи стратегічного планування України і Туреччини.

Під час спілкування з журналістами Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина всіляко підтримує цілісність України, і вважає псевдовибори, влаштовані бойовиками, посяганням на конституційний лад країни.

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