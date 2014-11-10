Глава МЗС Туреччини прибув з візитом в Україну (фото)
11:45, 10 листопада 2014Політика
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу прибув до Києва з робочим візитом.
Павло Клімкін зустрічає свого турецького колегу / фото Твіттер @MFA_Ukraine
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.
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Під час візиту турецький міністр візьме участь у засіданні III Групи стратегічного планування України і Туреччини.
Під час спілкування з журналістами Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина всіляко підтримує цілісність України, і вважає псевдовибори, влаштовані бойовиками, посяганням на конституційний лад країни.
.@MevlutCavusoglu: Туреччина всіляко підтримує територ цілісність України, не визнає незакон анексію Росією #Крим'у pic.twitter.com/yXuU9IHTy7
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 10, 2014
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