Нові грані російської пропаганди: ЗМІ використовують дитину з розумовою відсталістю (відео)

Російські ЗМІ у черговий раз вигадали історію про нібито українських військових та підлітка з Червоного Лиману Донецької області, яку "важко уявити навіть дорослому".

Про "історію" підлітка йде мова в одному з випусків російського телеканалу НТВ.

"Школяр розповів, як до їх будинку прийшли українські солдати, побили матір, приставили до скроні батька пістолет і наказали йому розвісти про місця дислокації ополченців. В іншому випадку батьків пообіцяли вбити. Хлопчик згадав, як військові зробили йому укол, як закрутилася голова і як він їхав до ополченців майже 50 кілометрів на велосипеді", - йдеться в сюжеті.

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Російські журналісти кажуть, що у Стаса залишилися "як мінімум" три проколи від шприца, і невідомо, що йому кололи наркотики або сильнодіючу психотропну речовину. Далі йдуть "спогади" хлопця про те, як до хати увійшли люди з українськими шевронами, а далі його батьків з мішками на голові вивели на вулицю та вивезли у машині.

"Батьки Стаса для українських військових - непотрібні свідки, які повинні замовкнути раз і назавжди", - закінчує історію телеканал НТВ, не пояснюючи, свідками чого нібито стали батьки хлопчика.

Зазначимо, що герой сюжету Петров Станіслав Сергійович знаходиться у розшуку Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області, повідомляє донецький сайт. Хлопець має діагноз «легкий ступінь розумової відсталості», схильний до бродяжництва. 12 жовтня поточного року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.