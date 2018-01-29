В Одесі закінчили розслідування стосовно взятих на хабарі посадовців "Укрпошти"

Чиновники вимагали хабар від комерційної структури за передачу в оренду привабливих об'єктів у центрі Одеси.

В Одесі завершено розслідування стосовно посадовців «Укрпошти», затриманих на хабарі в розмірі $9,6 тис. у жовтні 2017 року.

Читайте такожСуд арештував директора Миколаївського аеропортуЯк повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, військовою прокуратурою Одеського гарнізону завершено досудове розслідування стосовно директора і начальника відділу Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта».

Вони обвинувачуються у скоєнні кримінального злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("хабар").

Як уточнили у прес-службі, 26 січня обвинувальний акт у справі направлено до Приморського районного суду Одеси для розгляду по суті.

Слідством встановлено, що вищезгадану суму чиновники вимагали і отримали від підприємця за прийняття і позитивний розгляд заяви про надання в оренду державного нерухомого майна з правом подальшого викупу. Також за хабар чиновники обіцяли ухвалити рішення про виставлення приміщень ПАТ «Укрпошта» на аукціон, сформувавши відповідний лот у системі Prozorro.

Відзначається, що після затримання чиновники були відсторонені від займаних посад.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2017 року в Одесі були затримані керівник відділу і начальник регіональної дирекції «Укрпошти» при отриманні великого хабара від комерційної структури за передачу в оренду привабливих об'єктів у центрі Одеси.

Співробітники СБУ задокументували, як чиновники оцінили в $9,6 тис. щомісячну оренду трьох об'єктів нерухомості загальною площею майже 1,5 тис. кв м та земельної ділянки розміром 1,2 тис. кв м. Через рік зловмисники обіцяли бізнесменам за «окрему плату» почати процедуру відчуження на їхню користь майна «Укрпошти».