У Станиці Луганській бойовики відкрили вогонь по бригаді, що ремонтувала газопровід

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, за минулу добу з мінометів та артилерії були обстріляні Кряківка, Оріхово-Донецьке, Чорнухине.

"Вкрай загострилася ситуація в Станиці Луганській, яка фактично знаходиться на лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці, котрі не встигли виїхати в інші регіони, не виходять із будинків, діти не відвідують дитсадки й школи, державні та комунальні установи не працюють. Вчора Станицю Луганську протягом дня обстрілювали шість разів, а вночі перестрілки продовжилися.

У результаті обстрілів у Станиці зруйновано будинок по вул. 1 Травня, мінометним вогнем пошкоджено ЗОШ№1, а також гараж та два автомобілі.

Читайте такожБойовики за день 30 разів обстріляли сили АТО з «Градів» і мінометів, поранені четверо бійцівВ ході автоматної перестрілки бойовики навмисно перебили з автоматичної зброї газопровід низького тиску з подальшим займанням. По працівниках газової служби, що вийшли на ремонт у спеціальному одязі, було відкрито прицільний вогонь.

Головні позиції бойовиків знаходяться на висоті біля пам’ятника Князю Ігорю при в’їзді в Станицю з боку Луганська, там продовжує концентруватися важка артилерія та міномети.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики понад 50 разів обстріляли українські позиції в зоні АТО.