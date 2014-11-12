За добу бойовики півсотні раз обстріляли українські позиції

За минулу добу зафіксовано понад 50 обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ і 2 бої між українськими підрозділами і незаконними збройними формуваннями.

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