За добу бойовики півсотні раз обстріляли українські позиції

08:57, 12 листопада 2014
Політика
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За минулу добу зафіксовано понад 50 обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ і 2 бої між українськими підрозділами і незаконними збройними формуваннями.

REUTERS

Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

Допис by Dmitry Tymchuk.

Відзначається активність бойовиків і російських окупантів на Луганському, Дебальцевському та Донецькому напрямках - 21, 14 та 12 обстрілів відповідно.

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Зокрема, напружена обстановка склалася в районі н. п. Кримське - 8 обстрілів, Станиця Луганська - 5, аеропорт р. Донецьк - 4, Чорнухине, Авдіївка, Зайцево - по 3, Новомихайлівка, Щастя, Никишино - по 2 вогневих удари.

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