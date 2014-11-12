За добу бойовики півсотні раз обстріляли українські позиції
08:57, 12 листопада 2014Політика
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За минулу добу зафіксовано понад 50 обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ і 2 бої між українськими підрозділами і незаконними збройними формуваннями.
REUTERS
Про це повідомляє «Інформаційний Опір».
Допис by Dmitry Tymchuk.
Відзначається активність бойовиків і російських окупантів на Луганському, Дебальцевському та Донецькому напрямках - 21, 14 та 12 обстрілів відповідно.
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Зокрема, напружена обстановка склалася в районі н. п. Кримське - 8 обстрілів, Станиця Луганська - 5, аеропорт р. Донецьк - 4, Чорнухине, Авдіївка, Зайцево - по 3, Новомихайлівка, Щастя, Никишино - по 2 вогневих удари.
Сьогодні зранку бойовики обстріляли Донецький аеропорт
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