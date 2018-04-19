Нардеп прийшла до Ради на останніх днях вагітності

Парубій звернув увагу, що нардеп прийшла доповідати в зал, а "мала б сьогодні бути в лікарні в очікуванні поповнення".

Позафракційний народний депутат Вікторія Пташник прийшла на роботу на останніх днях вагітності.

Як член комітету з питань економічної політики вона представляла законопреокт про захист економічної конкуренції, передає Gazeta.ua.

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"Дев'ять місяців ми готували цей законопроект. Комітет провів роботу. Майте повагу до Вікторії Пташник, яка прийшла доповідати в зал, а мала б сьогодні бути в лікарні в очікуванні синочка або донечки. Вона прийшла переконати нас, що цей закон має бути підтриманий", - сказав спікер Андрій Парубій.

Він кілька разів ставив законопроект на голосування, однак підтримки він не отримав.

Вікторія Пташник із чоловіком Олександром виховують 7-річного сина Євгена. Після першої вагітності нардеп провела у декретній відпустці рік.