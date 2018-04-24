Порошенко: Якщо хтось хоче відвідувати церкву з центром у Росії - це їхнє право

Порошенко закликав патріотичні сили не заважати прихожанам відвідувати церкву, "центр якої знаходиться у Росії".

Президент України Петро Порошенко закликав патріотичні сили не заважати прихожанам відвідувати церкву, «центр якої знаходиться в Росії». Про це Порошенко заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Читайте такожПорошенко: Патріарх РПЦ не зможе ветувати рішення про автокефалію церкви в Україні

«Я хотів би звернутися до патріотичних сил: ми маємо діяти надзвичайно відповідально, щоб продемонструвати, що в Україні є свобода совісті, є свобода віри і якщо хтось хоче відвідувати церкву, центр якої знаходиться за межами нашої держави, в Росії – це їхнє право», - заявив він, додавши, що «ніхто не має права «указуючим перстом» забороняти відвідувати їм».

При цьому Порошенко висловив переконання, що рішення про отримання українською православною церквою томосу на автокефалію викличе величезний підйом українського національного духу.

«Будь-яка провокація нас може просто відсунути від цього», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні. 19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.