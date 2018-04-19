Створення в Україні єдиної незалежної церкви сьогодні стане однією з тем дня у ВР (відео)

Створення в Україні єдиної незалежної православної церкви підтримують Патріарх Філарет від імені церкви Київського патріархату та Митрополит Макарій - від автокефалії.

Патріарх Філарет підтримав звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням визнати незалежність української церкви.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, створення в Україні єдиної незалежної православної церкви вже сьогодні стане однією з тем дня у Верховній Раді. Там голосуватимуть за звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням визнати незалежність української церкви. Ідею підтримують Патріарх Філарет - від імені церкви Київського патріархату - та Митрополит Макарій - від автокефалії. І вони вже підписали звернення до Варфоломія.

Двері відчинені й для церкви Московського патріархату. Поки що відомо про те, що Порошенко зустрічався з її очільником Онуфрієм і розповів про свої домовленості із Варфоломієм у Стамбулі.