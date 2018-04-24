В Одесі обвалився дах будинку, де Гоголь працював над другим томом "Мертвих душ"

Влада планує відновити будівлю до початку туристичного сезону.

У центрі Одеси обвалився дах пам'ятки архітектури - будинку, в якому жив письменник Микола Гоголь. Як повідомили УНІАН у мерії, через обвалення частини даху сотні квадратних метрів будівлі опинилися просто неба. Фахівці неодноразово порушували питання про стан будинку-пам'ятки.

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За словами начальника управління з питань охорони культурної спадщини Одеської міськради Андрія Шелюгіна, з 2002 року було кілька експертних висновків щодо цього будинку з метою визначення його технічного стану. Також були дані відповідні рекомендації власнику будівлі - одному з ОСББ. «Будинок постійно погіршувався, і сьогодні це дійсно привело до таких ось сумних подій, тобто руйнування несучої частини даху, яке спричинило обвалення безпосередньо і конструктивних елементів. Сьогодні інспекційним відділом нашого управління проводяться обстеження для того, щоб встановити збитки, завдані об'єкту культурної спадщини, і для того, щоб визначити обсяг першочергових протиаварійних робіт », - сказав Шелюгін.

Він зазначив, що ця будівля знаходиться на туристичному маршруті міста. Тому буде докладено максимум зусиль, щоб «виправити ситуацію» до початку великого туристичного сезону.

Через обвалення даху впала стеля і дерев'яні перекриття на другому поверсі, знищено старовинний декор.

Довідка УНІАН. В Одесі будинок №11 по вулиці Гоголя побудований в 1846 році. Будинок належав родичу письменника. Микола Гоголь жив у цьому будинку в 1850-1851 роках, коли працював над другим томом «Мертвих душ».

Як повідомляв УНІАН, раніше у центрі Одеси обвалився фасад 100-річного житлового будинку.