У центрі Одеси обвалився фасад 100-річного житлового будинку (фото)
Обвалилася частина фасаду будівлі, а також арматура балкона на 4-му поверсі. Фрагменти впали на тротуар та проїжджу частину. Люди не постраждали.
У центрі Одеси сьогодні обвалився фасад 4-поверхового житлового будинку - пам'ятки архітектури.
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Як передає кореспондент УНІАН, руйнування сталося за адресою: Катерининська, 8 (Приморський район).
Обвалилася частина фасаду будівлі, а також арматура балкона на 4-му поверсі. Фрагменти впали на тротуар та проїжджу частину. Люди не постраждали.
За словами мешканців будинку, за останній час це вже не перше обвалення.
«Близько місяця тому вже було подібне – сипалися камені. Ми зверталися до влади, просили обстежити будинок, але ніхто так і не зайнявся проблемою. Але же ця будівля - не лише пам'ятка архітектури, а й просто достатньо стара будова, зведена 107 років тому», - кажуть мешканці.
На даний час місце події огороджено: працюють співробітники ДСНС, поліції.