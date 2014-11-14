Гроші на відновлення Донбасу зберуть на конференції донорів, яка пройде після свят

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Марошем Шефчовичем.

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"Я хотів би звернути вашу увагу на міжнародну конференцію донорів, яка відбудеться на початку 2015 року. Ми ще не визначили день, наприкінці січня", - сказав Порошенко.

Раніше повідомлялось, що у Донецьку внаслідок обстрілів зруйнована низка житлових будинків, але жертв немає.