У Донецьку внаслідок обстрілів зруйнована низка житлових будинків

Про це повідомляє офіційний сайт міської ради.

Читайте такожПорошенко: У світі зараз немає небезпечнішого місця за Донбас

"У Донецьку ніч минула неспокійно, особливо для жителів Петровського району. За інформацією МНС, з 00:01 14 листопада внаслідок потрапляння снарядів і подальших займань пошкоджені покрівля та перекриття в житлових будинках на вулиці Федьковича, 37, Маркіна, 15, повністю знищений гараж на вулиці Радіонова біля будинку 9а. Крім того, зруйновані будинки на вулиці Карамзіна, 29 та вулиці Радіонова, 15", – йдеться в повідомленні.

За даними мерії, зранку ситуація в місті залишається напруженою. "За повідомленнями жителів, віддалені залпи з важких гармат чути у багатьох районах міста", – йдеться в повідомленні.