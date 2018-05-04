Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО "Діаспора чеченського народу"

В організації наголошують, що "чиїми б дітьми вони не були, вони вчинили правопорушення і вони мають відповісти за законом".

Двоє підозрюваних у справі про напад на народного депутата України від "Блоку Петра Порошенко" Мустафу Найєма - Магомед-Саліх Саітов і Магомед-Амін Саітов – є відповідно племінником і сином голови Всеукраїнської громадської організації "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомили представники ВГО "Діаспора чеченського народу".

Так, представник організації Салман Садаєв, відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про те, що один з учасників конфлікту нібито є родичем, а саме племінником Гончарова, сказав: "Так, це правда. Є один з них, навіть двоє, які мають з ним родинні стосунки. Ми це не приховуємо. Але це не говорить про те, що якимось чином ми виправдовуємо своїх хлопців".

Він додав, що "чиїми б дітьми вони не були, вони вчинили правопорушення і вони за законом мають відповісти".

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"Їхній батько - дуже шанована людина. Їхній батько дуже багато зробив для чеченців в Україні, для діаспори, для тих заходів, які ми проводимо. І він дуже багато зробив для розвитку нашого українського суспільства", - додав Садаєв.

Після прес-конференції адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", уточнив, що Магомед-Саліх Саітов і Магомед-Амін Саітов є, відповідно, племінником і сином Гончарова.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, розпочалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і перебувають на території України на підставі послідок про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - Магомед-Амін Саітов, який в день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, і його оголошено у розшук. Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошує, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди Саітов мав намір їхати ще до конфлікту.