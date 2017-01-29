Скасувати вихідні, а не свято: В’ятрович пояснив "декомунізацію" 8 березня та 9 травня

"Отже, запропоновано скасувати вихідний, а не відзначення Міжнародного жіночого дня. Також – вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою). 9-те – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться Державним святом, але не вихідним днем", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Водночас, за його словам, пропонується додати такі вихідні дні: 9 березня (Шевченків день), День сім'ї (друга п'ятниця вересня).

"Кількість вихідних зміниться з 11 існуючих натепер до 9. Крім того, скасовується практика перенесення вихідного на понеділок, якщо свято випадає на суботу-неділю (крім Нового року, Різдва і Великодня)", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть "декомунізувати" 8 березня та 9 травня: вже розроблено проект закону "Про державні свята в Україні".

Найближчим часом буде виставлятися на громадське обговорення цього питання.