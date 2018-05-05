У Кропивницькому на $20 тисячах хабара затримали майора поліції

19:48, 05 травня 2018
Суспільство
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Фото УНІАН

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Як повідомили в прес-службі СБУ в Кіровоградській області, 4 травня оперативники спецслужби затримали зловмисника в центральній частині міста після передачі посереднику неправомірної вигоди у розмірі $12 тис.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств $20 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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Теги: #хабар#Кропивницький#поліцейський