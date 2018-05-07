Організатором нападу на "кіборга" Вербича був громадянин Росії - СБУ

Правоохоронці кажуть, що затримали учасників нападу на учасника АТО, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Співробітники Служби безпеки України з'ясували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який залишив територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Як повідомили в прес-службі СБУ, правоохоронці затримали учасників нападу на учасника антитерористичної операції захисника Донецького аеропорту.

Читайте такожПоліція кваліфікувала вчорашній напад на "кіборга" в Києві як хуліганство

"Правоохоронці задокументували, що другого травня цього року група зловмисників здійснила напад на учасника АТО - захисника Донецького аеропорту, який отримав, зокрема ножове поранення. Встановлено, що більшість нападників виїхала до Харкова, де за інформацією СБУ була затримана працівниками поліції", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який залишив територію України 4 травня та переховується у Польщі.

"Усі фігуранти справи встановлені та для проведення невідкладних слідчих дій будуть доставлені до Києва. Досудове слідство триває", - підсумували у спецслужбі.

Раніше ЗМІ повідомили, що у неділю, 6 травня, у Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей, які побили в Києві учасника АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт. Молоді люди позиціонують себе як антифашисти. Один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії на ім'я В'ячеслава Лукічева.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича.

Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.