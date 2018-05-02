Вдарили ножем і добивали молотком: у Києві на Подолі невідомі напали на "кіборга"

Першу допомогу Вербичу надали друзі, які приїхали за кілька хвилин після нападу.

У Києві на Подолі група невідомих напала на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Про напад повідомляють у Facebook Євгенія Сєрая (Ievgeniia Sieraia) та Валентин Бондаренко.

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"На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – 4 людини в масках", – пише вона.

"Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком", – заявляє Євгенія.

За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні. "В машині була військова аптечка, наклали бандаж та відвезли в обласну. Зараз стан стабільний", - написала вона.

Першу допомогу Вербичу надали друзі, які приїхали за кілька хвилин після нападу.