Вдарили ножем і добивали молотком: у Києві на Подолі невідомі напали на "кіборга"
22:14, 02 травня 2018Інциденти
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Першу допомогу Вербичу надали друзі, які приїхали за кілька хвилин після нападу.
Дмитра Вербича побили на Подолі / фото facebook.com/valicopter
У Києві на Подолі група невідомих напала на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.
Про напад повідомляють у Facebook Євгенія Сєрая (Ievgeniia Sieraia) та Валентин Бондаренко.
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"На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – 4 людини в масках", – пише вона.
"Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком", – заявляє Євгенія.
За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні. "В машині була військова аптечка, наклали бандаж та відвезли в обласну. Зараз стан стабільний", - написала вона.
Першу допомогу Вербичу надали друзі, які приїхали за кілька хвилин після нападу.
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