У Харкові затримали групу осіб, які побили "кіборга" Вербича (фото)

Один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії на ім'я В'ячеслава Лукічева.

У неділю, 6 травня, у Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей, які побили в Києві учасника АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт. Молоді люди позиціонують себе як антифашисти.

Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на свої джерела.

"Одна із затриманих розповіла, що вона гуляла в районі Подолу з двома хлопцями і дівчиною. Потім компанія побачила молодого чоловіка у футболці з національною символікою і хлопці сказали, що молодий чоловік — "бандерівець" і його треба покарати", - йдеться в повідомленні.

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Вони недовго переслідували ветерана АТО, після чого наділи маски і напали на нього, застосувавши газовий балончик і ніж. Потім вони втекли у бік супермаркету "Сільпо" і сіли в тролейбус, сказано в публікації.

Один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії на ім'я В'ячеслава Лукічева.

Наразі поліція перевіряє зв'язки нападників і встановлює можливих замовників, пише видання.

Нагадаємо, 2 травня, в Києві на вулиці Костянтинівській невідомі напали на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Йому було завдано удару ножем у нижню частину спини. Потім на Дмитра розпилили сльозогінним газом і намагалися добити молотком.