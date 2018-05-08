Територію арсеналу в Балаклії продовжують обстежувати патрулі
Ситуація на технічній території військової частини в місті Балаклія у Харківській області контрольована, територію продовжують обстежувати піші патрулі.
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Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 годину 8 травня ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території" - йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 35 чоловік та 12 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС шість чоловік особового складу, дві одиниці техніки.
"Ситуація перебуває на контролі ДСНС", - наголосили у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13.40 у місті Балаклія на технічній території військової частини виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га. Пожежа була локалізована вранці 4 травня. Жертв та постраждалих немає.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу ("недбале ставлення до військової служби"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
За даними Міноборони, причиною пожежі могло стати попадання іскри від вихлопної труби пожежного танку, загорання сухої трави або дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, які були на неочищеній території.