На території військової частини у Балаклії осередків тління немає, ситуація контрольована - Міноборони

Триває повна ліквідація надзвичайної ситуації, продовжує працювати спецтехніка, зокрема, й авіація.

На території військової частини у Балаклії Харківської області осередків тління немає, ситуація повністю контрольована.

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Про це речник оперативного прес-центру Міноборони у Балаклії Віталій Саранцев повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний момент осередків тління взагалі немає. Триває робота щодо повної ліквідації надзвичайної ситуації", - зазначив він.

До гасіння осередків тління задіяна спецтехніка, зокрема, чотири пожежні танки та авіація.

"Наразі ситуація повністю контрольована. Якихось осередків тління, задимлення також немає. Ситуація повністю моніториться", - запевнив речник.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13.40 у м. Балаклія на технічній території військової частини, де був арсенал і ліквідували боєприпаси, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га. Пожежа була локалізована вранці 4 травня. Жертв та постраждалих немає.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу ("недбале ставлення до військової служби"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

За даними Міноборони, причиною пожежі могли стати попадання іскри від вихлопної труби пожежного танку, загорання сухої трави або дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, які знаходились на неочищеній території.

Сьогодні вранці Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на території військової частини у Балаклії залишається незначне тління двох осередків загорання.