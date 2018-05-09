"Кіборг" Вербич про напад на нього: "ножами політичний дискурс не ведеться"

"Кіборг" Дмитро Вербич впевнений, що його атакували з політичних мотивів.

Захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Дмитро Вербич закликав прибічників правих і лівих поглядів в Україні не влаштовувати між собою війну.

На його думку, цього домагається Росія, щоб розділити українців. Про це Вербич написав на сторінці в Facebook.

"Якщо в якихось підлітків грає кров і хочеться морди бити - ваше право. Серйозні дядьки розуміють, що ножами політичний дискурс не ведеться. Дестабілізація вигідна Москві. Тим більше, багато правих і лівих воювали поруч проти "рашки" на сході, а побратимство вище політичної тяганини. Ми розберемось, як жити в нашій Українській державі без різанини", - написав Вербич.

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"Кіборг" впевнений, що його атакували з політичних мотивів. Вербич розповів, що він був у футболці із зображенням одного з учасників війни на Донбасі Іси Мунаєва та у військових шортах. Вербич вважає, що напад на нього був не хуліганством, а замахом на вбивство з політичних мотивів. При цьому постраждалий хоче, щоб правоохоронці знайшли дійсно винних у нападі, а не "будь-кого з лівого середовища".

"Кіборг" зазначив, що сам він під час боїв на Донбасі мав при собі чорний махновський прапор, а футболку із зображенням Іси Мунаєва, через яку на нього напали, роблять українські антифашисти. При цьому він каже, що був одним із засновників націоналістичної організації "С14".

"Ніхто мені не буде вказувати, як думати і що вдягати. Я борюсь все життя за Вільну Україну і традиційні європейські цінності, а не за тоталітарну ідеологію. Клоуни, що намагались мене вбити, явно головою не думають. Жертву обрали погано, спрацювали нікчемно. Сидітимуть довго", - резюмував Дмитро Вербич.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича.

Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.