Над офісом "Інтера" помітили дим (фото)

9 травня активісти "Нацкорпусу" зібралися біля телеканалу "Інтер" з вимогою вилучити з вечірнього концерту до 9 травня пропагандистські заяви.

На вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі столиці над будівлею офісу телеканалу "Інтер" помітили дим.

Про це повідомляє ГО "Зірка" на своїй сторінці у Facebook. "Телеканал "Інтер" зараз", - йдеться у підписі під світлиною.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня під телеканалом "Інтер" проходить акція "Національного корпусу", до якої долучилися близько 70 осіб.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.