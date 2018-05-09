Скандал довкола "Інтера": "Нацкорпус" прийшов до каналу "нагадати", що в країні йде війна (фото, відео)

Учасники мітингу вимагають не транслювати святковий концерт до 9 травня.

Під телеканалом «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі Києва проходить акція «Національного корпусу», до якої долучилися близько 70 осіб.

Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції Києва.

Ативісти на фасаді будівлі розклеїли листівки з проукраїнськими гаслами. Зокрема, на листівках написано "Зробимо "Інтер" патріотичним", "Зробимо "Інтер" українським" та "Інтер" буде наш". Саме приміщення телеканалу виглядає зачиненим. Ситуація спокійна.

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«Поліція охороняє громадський порядок і своєю присутністю забезпечує охорону від радикальних і провокативних дій. Правоохоронці реагуватимуть на будь-які порушення та діятимуть відповідно до чинного законодавства», - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

У той же час на офіційній сторінці Нацкорпусу у Facebook написано: «Сьогодні, 9 травня, представники Національного Корпусу та Національних Дружин прийшли під стіни телеканалу "Інтер" сказати про те, що святковий концерт до 9 травня із пропагандистськими гаслами - це ляпас всій країні і, передусім, українським патріотам. Ми прийшли нагадати керівникам каналу про те, що в країні йде війна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.