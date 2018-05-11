Парфуми з ароматом сексу та підтримка Данилка: про що говорив Melovin після виступу на Євробаченні

Melovin виступить на "Євробаченні-2018" у першій частині фіналу.

Сьогодні друга десятка фіналістів "Євробачення-2018" дала прес-конференцію після виступу у другому півфіналі.

Під час спілкування з журналістами представник від України Melovin розповів, який аромат створить у випадку своєї перемоги на музичній першості, передає ТСН.

"Мені здається, він буде пахнути сексом", - коротко сказав артист.

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Також Melovin розповів, що його дуже активно підтримував Андрій Данилко, він же улюблениця конкурсу "Євробачення" Вєрка Сердючка.

"Мені писала сьогодні і Вєрка Сердючка, і Андрій Данилко. Знаєте, коли тобі пише кумир твого дитинства, коли він тебе вітає, але це мені вже переказували, я не бачив його вітання зараз, тому що мій телефон перебував ще у гримерці, я навіть не брав його до рук. Але перед виступом він написав мені, що: "Будь ласка, спали це все. Спали це все в доброму сенсі, запали цей вогонь у кожному з нас", - сказав Melovin.

Видання нагадало, що під час блакитної доріжки "Євробачення-2018" Melovin презентував власні парфуми. Парфумерія – одне з захоплень виконавця.

Зазначається, що Melovin виступить на "Євробаченні-2018" у першій частині фіналу.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів Євробачення-2018. Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin.