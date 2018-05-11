Запальний Melovin вийшов у фінал Євробачення-2018

Фінал конкурсу Євробачення-2018 відбудеться в Лісабоні 12 травня.

Український співак Melovin вийшов до фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

Про це повідомляє УНІАН.

Melovin, який цього року представляє Україну на Євробаченні в Лісабоні з піснею "Under the Ladder" вийшов до фінальної частини пісенного конкурсу.

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Глядачів, а напередодні суддів Євробачення український співак дивував й підкорював великою кількістю вогню на сцені та незвичайним фортепіано.

Таким чином, він став одним з 26 конкурсантів, який буде боротися за перемогу у фіналі Євробачення-2018, який відбудеться в Лісабоні 12 травня.

Melovin (Костя Бочаров) брав участь минулого року у Нацвідборі, у фіналі конкурсу набрав найбільшу кількість глядацьких голосів, однак від журі він не отримав заповітних високих оцінок, і в підсумку посів 3-е місце.

У 2018 році він знову спробував свої сили, і з піснею "Under the Ladder" і тепер представляє Україну в столиці Португалії - Лісабоні.