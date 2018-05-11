Євробачення-2018: стали відомі усі фіналісти конкурсу (відео)

У фіналі 12 травня ми побачимо виступи учасників з 26 країн.

У Лісабоні завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

Про це повідомляє УНІАН.

За право вийти до фіналу конкурсу боролися учасники з 18 країн, у тому числі й представник від України Melovin.

За результатами другого півфіналу Євробачення 2018 до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн, а саме: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія, Нідерланди.

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У фіналі ці країни приєднаються до першої десятки фіналістів, які визначилися за результатами першого півфіналу, що вже відбувся 8 травня. Відео з виступами переможців першого півфіналу ви можете переглянути ТУТ.

Також, автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме - Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Також до фіналу цього року автоматично потрапила Португалія як країна, що приймає в цьому році конкурс Євробачення.

Таким чином, у фіналі ми побачимо виступи учасників з 26 країн. Фінал відбудеться у Лісабоні цієї суботи, 12 травня.

Відео: Eurovision Song Contest