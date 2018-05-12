Кольченко втретє з початку року відсидів у штрафному ізоляторі - правозахисниця

За словами російської правозахисниці Тетяни Щур, чергове покарання Кольченка пов'язане з посиленням режиму в колонії в зв'язку з травневими святами і присягою президента РФ.

Політичний в'язень, українець Олександр Кольченко 13 діб провів у ШІЗО російської колонії міста Копейська.

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Про це «Кримській правозахисній групі» повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. На її думку, чергове покарання Кольченка пов'язане з посиленням режиму в колонії в зв'язку з травневими святами і присягою президента РФ.

У 2018 році кримчанина вже втретє поміщають в штрафний ізолятор.

За інформацією правозахисниці, в березні Кольченко також 13 днів провів у ШІЗО за нібито пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони в бібліотеку і їдальню.

«На Новий рік Олександр вже перебував в ізоляторі за «порушення форми одягу», не пришивши бирку з прізвищем на одяг, який тимчасово заміняв випраний до свята бушлат», - зазначила Щур.

Як повідомляв УНІАН, активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (м. Копейськ, Челябінська область РФ).