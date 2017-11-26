Мати Кольченка розповіла про стан сина в російській колонії

Стан українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській колонії в Челябінській області, погіршується, він сильно схуднув.

Читайте такожКремль: про обмін утримуваних в РФ українських політв'язнів "не йдеться"

Про це мама Олександра Лариса Кольченко повідомила Громадському радіо.

«Місяць тому я була на побаченні з Сашею у Копейську. Він дуже схуднув. Хлопець 190 см зросту важить 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом «дефіцит ваги». Його здоров’я почало погіршуватися», — сказала Кольченко.

Вона нагадала, що сьогодні її сину виповнюється 28 років.

«Це четвертий день народження у неволі. Перший свій день народження він провів у «Лефортово», другий — у СІЗО у Ростові-на-Дону, третій і четвертий — у місті Копейськ Челябінської області. Це свято у нашій родині зі сльозами на очах», — зазначила мами.

За її словами, листи від кримських друзів до нього не доходять.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна не припинить боротися за визволення Кольченка та інших заручників Кремля.

Також сьогодні у декількох аеропортах в Україні та за кордоном відбулась акція «Марне очікування» на підтримку Кольченка та інших незаконно засуджених в Росії українців.

Довідка УНІАН. Активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.