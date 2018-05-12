Інцидент на Євробаченні: під час виступу британки чоловік вибіг на сцену і вихопив у неї мікрофон

Під час виконання співачкою SuRie пісні Storm сторонній чоловік вибіг на сцену, вихопив мікрофон у британки і почав кричати у нього.

Під час виступу представниці Великобританії на Євробаченні-2018 стався інцидент з появою на сцені сторонньої людини.

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Під час виконання співачкою SuRie пісні Storm сторонній чоловік вибіг на сцену, вихопив мікрофон у британки і почав кричати у нього, однак охорона змогла швидко відреагувати і вивести порушника за сцену.

За правилами конкурсу, представниці Британії можуть надати можливість виступити знову через інцидент, що цілком ймовірно, враховуючи, що відео виступу британки поки так і не з'явилося на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Нагадаємо, минулого року пранкер Віталій Седюк під час виступу Джамали у фіналі "Євробачення-2017" у Києві вибіг до неї на сцену і оголив сідниці. За свою витівку пранкер ледь не поплатився свободою і з того часу вирішив зав'язати з епатажем.

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