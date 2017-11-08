Не впізнала в штанах: п'ята точка Євробачення-2017 Седюк здивував несподіваним фото з Джамалою (фото)

Одіозний пранкер Віталій Седюк заінтригував підписників свого Instagram спільним селфи з Джамалою.

Читайте такожПереможця Євробачення-2017 перевели в реанімацію для пересадки серця

"З моїм найкращим другом та однодумцем", - підписав фотографію Седюк. Сайт ТСН поцікавився у Віталіка, чи дійсно після інциденту на музичному конкурсі вони з Джамалою помирилися. Але, як зізнався пранкер, артистка його просто не впізнала.

"Я прийшов на захід, щоб поїсти і випити. На вході в павільйон я побачив Джамалу, і відразу ж одягнув окуляри, щоб вона мене не впізнала. А вже всередині, коли Джамала робила з усіма селфі, вона підійшла до моєї камери і ми сфотографувалися. Вона вирішила, що я фанат", - прокоментував Седюк.

Як відомо, у травні цього року Седюк під час виступу Джамали у фіналі "Євробачення-2017" вибіг до неї на сцену і оголив сідниці. За свою витівку пранкер ледь не поплатився свободою і з того часу вирішив зав'язати з епатажем.